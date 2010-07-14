Sofra Tarifi

1 paket rulo milföy hamuru (kare olanlar varsa biraz uğraşmanız gerek) 1 kutu dondurulmuş (ya da taze) en sevdiğiniz kırmızı meyve (çilek, frambuaz, vişne, vb) 4 adet yumurta sarısı 4 çorba kaşığı toz şeker 8 çorba kaşığı sek beyaz şarap (sek olması önemle rica olunur) 1 paket krema 1 paket krema sertleştiricisi (ya da hazır kremşanti) Birkaç parça mereng (beze) ya da kavrulmuş badem ya da kuru üzüm Süslemek için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Mutlu sona ulaşmak için önce milföyleri çözdürüp ikiye bölerek 4 eşit dikdörtgen parça oluşturun ve bunları yağlı kâğıdın üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika kadar pişirin. Fırından alıp, üzerine biraz pudraşekeri serperek tekrar fırına verin. 10 dakika daha pişirip çıkartın ve soğumaları için bekletin. Bu arada yumurta sarıları ve şekeri iyice çırparak krema haline getirin. Daha sonra şarabı ilave edip çırpmaya devam edin (bu karışım sıvı olacaktır, merak etmeyin!). Daha sonra "benmari'' usulü pişirmek için, su dolu bir tencerenin üzerine kremanın olduğu kabı koyup, ocağa yerleştirin. Karıştırarak koyulaşana dek ocakta tutun. Kaynamasına ve topaklanmasına izin vermeden ateşten alıp üzerini kapatın (ki kaymak bağlamasın) ve soğumaya bırakın. Bir kapta da krema ile krema sertleştiricisini ya da kremşantiyi çırpıp buzdolabına koyun. Siz yemek sonrası kahvenizi yapana kadar bu malzemeler bekleyebilir. Şaraplı kremanın içine 3 çorba kaşığı kadar diğer kremadan katıp, kaşıkla karıştırın. Merengi (beze) ufalayarak kremaya ilave edin (ya da kuru yemişleri). Soğumuş milföy katları arasına bu krema karışımından bolca sürün (taşabilir). En üste ise, çözdürdüğünüz meyveleri (ya da bulabildiyseniz taze) dizip, pudra şekeri serperek süsleyin. İşte MUTLU SON!