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Muz Tatlısı Tarifi

Eğer muzu çok seviyorsanız muz tatlısı tarifi tam size göre. Birkaç muz ile hazırlanan muz tatlısı nasıl yapılır gelin anlatalım.
Muz Tatlısı Tarifi
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet muz

2 adet elma

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 çorba kaşığı krema

4 çorba kaşığı bal

2 çorba kaşığı hindistan cevizi ve toz antep fıstığı

YAPILIŞI

Muzu küp şeklinde doğrayın. Rendelenmiş elma ve limon suyunu karıştırın. Ayrı bir kasede krema ve balı karıştırın. Kuplara sırasıyla bir sıra muz, bir sıra elma ve bir sıra kremalı bal olacak şekilde koyun. Tekrar aynı işlemi uygulayın. En üste muz parçalarından yerleştirip üzerlerine bal gezdirin, Hindistan cevizi ve antep fıstığı serpin. Buzdolabında en az 1 saat bekletin ve soğuk olarak servis yapın.
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