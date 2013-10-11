Muz Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet muz
2 adet elma
1 tatlı kaşığı limon suyu
2 çorba kaşığı krema
4 çorba kaşığı bal
2 çorba kaşığı hindistan cevizi ve toz antep fıstığı
YAPILIŞI
Muzu küp şeklinde doğrayın. Rendelenmiş elma ve limon suyunu karıştırın. Ayrı bir kasede krema ve balı karıştırın. Kuplara sırasıyla bir sıra muz, bir sıra elma ve bir sıra kremalı bal olacak şekilde koyun. Tekrar aynı işlemi uygulayın. En üste muz parçalarından yerleştirip üzerlerine bal gezdirin, Hindistan cevizi ve antep fıstığı serpin. Buzdolabında en az 1 saat bekletin ve soğuk olarak servis yapın.