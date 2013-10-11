Muz Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Muzu küp şeklinde doğrayın. Rendelenmiş elma ve limon suyunu karıştırın. Ayrı bir kasede krema ve balı karıştırın. Kuplara sırasıyla bir sıra muz, bir sıra elma ve bir sıra kremalı bal olacak şekilde koyun. Tekrar aynı işlemi uygulayın. En üste muz parçalarından yerleştirip üzerlerine bal gezdirin, Hindistan cevizi ve antep fıstığı serpin. Buzdolabında en az 1 saat bekletin ve soğuk olarak servis yapın.