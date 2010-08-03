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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Muzlu Sarma

Muzlu Sarma

Muzlu Sarma
  • 6 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg süt

250 gram margarin

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

6 adet muz

1 paket kakaolu bisküvi

YAPILIŞI

BİR tencerede margarini eritin. Tahta bir kaşıkla karıştırarak unu azar azar ilave edin. Süt ve toz şekeri katıp, muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Daha sonra tencereyi ocaktan alıp, vanilyayı ekleyip bir mikserle 10 dakika çırpın. Islatılmış dikdörtgen bir kabın içine hazırladığınız muhallebiyi dökün. Ilındıktan sonra, büyük kareler şeklinde kesin. Üzerlerine muzları yerleştirip, rulo biçiminde sarın. Bu arada bisküviyi robotta toz haline getirip, bir tabağın içine alın. Muzlu tatlıları bisküviye bulayıp, servis tabağına dizin. Soğuyunca servis yapın.
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