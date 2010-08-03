Muzlu Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

BİR tencerede margarini eritin. Tahta bir kaşıkla karıştırarak unu azar azar ilave edin. Süt ve toz şekeri katıp, muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Daha sonra tencereyi ocaktan alıp, vanilyayı ekleyip bir mikserle 10 dakika çırpın. Islatılmış dikdörtgen bir kabın içine hazırladığınız muhallebiyi dökün. Ilındıktan sonra, büyük kareler şeklinde kesin. Üzerlerine muzları yerleştirip, rulo biçiminde sarın. Bu arada bisküviyi robotta toz haline getirip, bir tabağın içine alın. Muzlu tatlıları bisküviye bulayıp, servis tabağına dizin. Soğuyunca servis yapın.