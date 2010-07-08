Sofra Tarifi

500 gram üzüm (siyah veya beyaz üzüm) İki buçuk çorba kaşığı nişasta Bir buçuk kahve fincanı soğuk su 6 çorba kaşığı toz şeker 1'er kahve fincanı gülsuyu ve pudra şekeri

YAPILIŞI

Üzümleri taneleyin. Tülbent yardımıyla suyunu sıkıp, tencereye alın. Ayrı bir yerde nişastayı suda açıp, toz şekerle birlikte tencereye aktarın. Orta ısılı ocakta sürekli karıştırarak, koyulaşana dek pişirin. Dikdörtgen bir tabağa dökün ve soğumaya bırakın. Tatlıyı üçgen şeklinde kesin. Gülsuyu ve pudra şekeri serperek servis yapın.



Dipnot: Peltenin bir başka çeşidi olan ve ismini Farsça'dan alan "Palute", özellikle İstanbul'da Ramazan ve bayram sofraları için hazırlanır.