DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Palute

Palute

Palute
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram üzüm (siyah veya beyaz üzüm)

İki buçuk çorba kaşığı nişasta

Bir buçuk kahve fincanı soğuk su

6 çorba kaşığı toz şeker

1'er kahve fincanı gülsuyu ve pudra şekeri

YAPILIŞI

Üzümleri taneleyin. Tülbent yardımıyla suyunu sıkıp, tencereye alın. Ayrı bir yerde nişastayı suda açıp, toz şekerle birlikte tencereye aktarın. Orta ısılı ocakta sürekli karıştırarak, koyulaşana dek pişirin. Dikdörtgen bir tabağa dökün ve soğumaya bırakın. Tatlıyı üçgen şeklinde kesin. Gülsuyu ve pudra şekeri serperek servis yapın.

Dipnot: Peltenin bir başka çeşidi olan ve ismini Farsça'dan alan "Palute", özellikle İstanbul'da Ramazan ve bayram sofraları için hazırlanır.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN