Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı vişne
4 çorba kaşığı pudra şekeri
2 çorba kaşığı vişne likörü
1 adet konserve şeftali
3 çorba kaşığı file badem
2 top dondurma
YAPILIŞI
Vişnelerin çekirdeklerini çıkardıktan sonra pudra şekeri ile ezerek püre haline getirin. Vişne likörünü ekleyerek kenara alın. Teflon tavaya aldığınız file bademleri yağsız olarak, rengi dönene kadar kavurun. Şeftalileri ikiye bölüp, kuplara yerleştirin. Vişne püresini de kuplara paylaştırın. Ortalarına top dondurmaları
ilave ettikten sonra file bademle
süsleyip servis yapın.