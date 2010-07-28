Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Vişnelerin çekirdeklerini çıkardıktan sonra pudra şekeri ile ezerek püre haline getirin. Vişne likörünü ekleyerek kenara alın. Teflon tavaya aldığınız file bademleri yağsız olarak, rengi dönene kadar kavurun. Şeftalileri ikiye bölüp, kuplara yerleştirin. Vişne püresini de kuplara paylaştırın. Ortalarına top dondurmaları

ilave ettikten sonra file bademle

süsleyip servis yapın.