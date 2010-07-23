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Pişmaniyeli Ayva Tatlısı

Pişmaniyeli Ayva Tatlısı
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet ayva

4 çorba kaşığı toz şeker

Bir tutam gıda boyası, 1 çay bardağı su

2 adet karanfil, 2 top pişmaniye



Kreması için: 2 su bardağı süt

1 çorba kaşığı un, 2 parça damla sakızı

4 çorba kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Ayvaların üst kısmını keserek çekirdeklerini çıkartın. içine 2'şer çorba kaşığı toz şeker ve gıda boyası serpin. Ayvaları tencereye alarak suyu ilave edin. 15 dakika pişirin. Kalan toz şeker ve karanfili ekleyerek 15 dakika daha pişirip ocaktan alın. Kremayı hazırlamak için süt, un, damla sakızı ve tozşekeri tencereye alın. Muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Servis tabağına ayvaların sosunu gezdirin. Sosun üzerini pişmaniyenin yarısı ile süsleyin. Ayvaları yerleştirin. Ortasına muhallebiyi doldurun. Üzerini kalan pişmaniye ile süsleyerek servis yapın.
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