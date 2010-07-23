Pişmaniyeli Ayva Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayvaların üst kısmını keserek çekirdeklerini çıkartın. içine 2'şer çorba kaşığı toz şeker ve gıda boyası serpin. Ayvaları tencereye alarak suyu ilave edin. 15 dakika pişirin. Kalan toz şeker ve karanfili ekleyerek 15 dakika daha pişirip ocaktan alın. Kremayı hazırlamak için süt, un, damla sakızı ve tozşekeri tencereye alın. Muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Servis tabağına ayvaların sosunu gezdirin. Sosun üzerini pişmaniyenin yarısı ile süsleyin. Ayvaları yerleştirin. Ortasına muhallebiyi doldurun. Üzerini kalan pişmaniye ile süsleyerek servis yapın.