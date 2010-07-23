Pişmaniyeli Ayva Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet ayva
4 çorba kaşığı toz şeker
Bir tutam gıda boyası, 1 çay bardağı su
2 adet karanfil, 2 top pişmaniye
Kreması için: 2 su bardağı süt
1 çorba kaşığı un, 2 parça damla sakızı
4 çorba kaşığı toz şeker
YAPILIŞI
Ayvaların üst kısmını keserek çekirdeklerini çıkartın. içine 2'şer çorba kaşığı toz şeker ve gıda boyası serpin. Ayvaları tencereye alarak suyu ilave edin. 15 dakika pişirin. Kalan toz şeker ve karanfili ekleyerek 15 dakika daha pişirip ocaktan alın. Kremayı hazırlamak için süt, un, damla sakızı ve tozşekeri tencereye alın. Muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Servis tabağına ayvaların sosunu gezdirin. Sosun üzerini pişmaniyenin yarısı ile süsleyin. Ayvaları yerleştirin. Ortasına muhallebiyi doldurun. Üzerini kalan pişmaniye ile süsleyerek servis yapın.