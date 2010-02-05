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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Portakal Çubukları

Portakal Çubukları

Portakal Çubukları
  • 25 Adet
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 parça portakal şekerlemesi (120 gram)

120 gram bitter çikolata

120 gram beyaz çikolata

YAPILIŞI

Portakal şekerlemelerini 1 cm eninde uzunlamasına doğrayın. Bitter ve beyaz çikolatayı ayrı ayrı kaplarda benmari usulü eritin. Portakal şekerlemelerinin yarısını bitter, kalan yarısını beyaz çikolataya batırın. Yağlı kağıt üzerinde donmaya bırakın. Yağlı kağıttan iki adet küçük huni yapıp, ağzını incecik açın. Bitter ve beyaz çikolatanın kalan kısmını ayrı ayrı bu hunilere alın. Donmaya bıraktığınız portakal şekerlemelerinin üzerine sıkın. 15-20 dakika dinlendirip servis yapın

PÜF NOKTASI

Portakal şekerlemesini marketlerden temin edebilirsiniz.
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