Portakal Çubukları

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Portakal şekerlemelerini 1 cm eninde uzunlamasına doğrayın. Bitter ve beyaz çikolatayı ayrı ayrı kaplarda benmari usulü eritin. Portakal şekerlemelerinin yarısını bitter, kalan yarısını beyaz çikolataya batırın. Yağlı kağıt üzerinde donmaya bırakın. Yağlı kağıttan iki adet küçük huni yapıp, ağzını incecik açın. Bitter ve beyaz çikolatanın kalan kısmını ayrı ayrı bu hunilere alın. Donmaya bıraktığınız portakal şekerlemelerinin üzerine sıkın. 15-20 dakika dinlendirip servis yapın