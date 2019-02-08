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Portakallı Balkabağı Tatlısı

Portakallı Balkabağı Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg balkabağı

2 adet portakal

3 su bardağı tozşeker

Yeteri kadar su



Süslemek Için:

Krokan, kaymak ve antepfıstığı


YAPILIŞI

Balkabağını geniş bir tencereye dizin. Üzerine kabuğu ile birlikte halka doğranmış portakal dilimlerini koyun. Tozşeker serpip, kabakların yarısına gelecek kadar su gezdirin ve tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte balkabakları yumuşayana dek pişirin. Daha sonra servis tabağına dilediğiniz şekilde yerleştirin. Üzerlerine küçük parçalara ayrılmış krokan serpin. Kaymak ve antepfıstığı ile süsleyerek servis yapın.
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