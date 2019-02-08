Portakallı Balkabağı Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balkabağını geniş bir tencereye dizin. Üzerine kabuğu ile birlikte halka doğranmış portakal dilimlerini koyun. Tozşeker serpip, kabakların yarısına gelecek kadar su gezdirin ve tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte balkabakları yumuşayana dek pişirin. Daha sonra servis tabağına dilediğiniz şekilde yerleştirin. Üzerlerine küçük parçalara ayrılmış krokan serpin. Kaymak ve antepfıstığı ile süsleyerek servis yapın.