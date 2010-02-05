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Portakallı Kakaolu Dilimler

Portakallı Kakaolu Dilimler
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Tabanı için:

İki buçuk çorba kaşığı kakao

Bir buçuk su bardağı un

200 gram tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

Bir tutam tuz

Üzeri için:

Üç buçuk su bardağı portakal suyu

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 su bardağı portakal marmeladı

10 çorba kaşığı irmik

1 çorba kaşığı tereyağı

Çikolatalı sos için:

120 gram bitter çikolata

3 çorba kaşığı krema

YAPILIŞI

Tabanı hazırlamak için; kakao, un, tereyağı, pudra şekeri ve tuzu iyice yoğurun. Alüminyum folyoya sarıp, buzdolabında 1 saat dinlendirin. Çıkarıp yağlanmış ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine elinizle bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kıtır olana kadar pişirin. Üzeri için, portakal suyu, rendelenmiş portakal kabuğu, portakal marmeladı ve irmiği tencerede lapa oluncaya dek pişirin. Ocaktan alıp tereyağı ilave edin. Karıştırarak soğutun. Daha sonra hazırlamış olduğunuz tabanın üzerine yayıp 15-20 dakika dinlendirin. Çikolatalı sos için, bitter çikolatayı benmari usulü eritip krema ile karıştırın. Bu karışımı portakallı harcın üzerine yayın. Soğuyunca dilimleyip, süsleyerek servis yapın.
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