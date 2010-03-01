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Portakallı ve Çikolatalı Mus, Kestane Püresi ile

Portakallı ve Çikolatalı Mus, Kestane Püresi ile
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Portakallı mus için:

1 çay bardağı portakal suyu

3 çorba kaşığı toz şeker

2 adet yumurtanın sarısı + 1 adet yumurta

2 adet yaprak jelatin

1 su bardağı buzlu su

3 çorba kaşığı çırpılmış krema

Çikolatalı mus için:

3 adet yumurtanın sarısı + 2 adet yumurta

1 çay bardağı + bir buçuk çorba kaşığı toz şeker

1 çay bardağı su

30 gram bitter çikolata

2 adet yaprak jelatin

1 su bardağı buzlu su

4 çorba kaşığı krem şanti

Servis için:

1 çorba kaşığı hazır kestane püresi

YAPILIŞI

Portakallı mus için, portakal suyunu ısıtıp kenara alın. 1 çorba kaşığı toz şeker ve 2 adet yumurta sarısını çırpın. Daha sonra portakal suyu ve buzlu suda erittiğiniz jelatinleri ekleyin. Kremayı ilave edip, hafifçe karıştırın. Kalan 1 adet yumurta ve 2 çorba kaşığı toz şekeri önce ısıtıp sonra çırpın ve kremalı karışıma ilave edin. Dilediğiniz şekildeki cam kaplara döküp buzdolabında 3 saat dinlendirin. Çikolatalı mus için, 3 adet yumurta sarısını iyice çırpın. 1 çay bardağı toz şeker ve suyu ağda kıvamı alana dek kaynatın. Kaynayan karışımı çırpılan yumurta sarısına ilave edin. Üzerine benmari usulü erittiğiniz çikolatayı ekleyin. Ayrı bir yerde 2 adet yumurta ve bir buçuk çorba kaşığı toz şekeri önce ısıtın, sonra çırpıp, çikolatalı karışıma ilave edin. Buzlu suda erittiğiniz jelatin ve krem şantiyi ekleyip hafifçe karıştırın. Karışımı, dilediğiniz şekildeki cam kaplara koyup, buzdolabında 3 saat dinlendirin. Portakallı ve çikolatalı musları servis tabağına ters çevirerek çıkarın. Kestane püresi ile servis yapın.
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