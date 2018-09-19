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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Pratik Çikolata Bar

Pratik Çikolata Bar

Pratik Çikolata Bar
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Şeker Bayramı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı

100 gram bitter çikolata

50'şer gram çiğ fındık ve badem

1 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI

Hindistan cevizi yağını tavaya alıp, kısık ateşte kaynatmadan ısıtın ve ocaktan alın. Çikolatayı kırıp bir kaba alın. Bu kabı sıcak su dolu daha büyük bir kabın üzerine yerleştirip ocağa oturtun. Çikolatayı orta ateşte benmari usulü eritin ve ocaktan alın. Ilındıktan sonra tüm malzeme ile karıştırın ve dilediğiniz kalıba yerleştirin. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alıp, donana dek dinlendirin. Kalıptan çıkarıp dilediğiniz şekilde süsleyin ve servis yapın.
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