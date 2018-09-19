Pratik Çikolata Bar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hindistan cevizi yağını tavaya alıp, kısık ateşte kaynatmadan ısıtın ve ocaktan alın. Çikolatayı kırıp bir kaba alın. Bu kabı sıcak su dolu daha büyük bir kabın üzerine yerleştirip ocağa oturtun. Çikolatayı orta ateşte benmari usulü eritin ve ocaktan alın. Ilındıktan sonra tüm malzeme ile karıştırın ve dilediğiniz kalıba yerleştirin. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alıp, donana dek dinlendirin. Kalıptan çıkarıp dilediğiniz şekilde süsleyin ve servis yapın.