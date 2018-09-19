Pratik Çikolata Bar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı
100 gram bitter çikolata
50'şer gram çiğ fındık ve badem
1 çorba kaşığı kakao
YAPILIŞI
Hindistan cevizi yağını tavaya alıp, kısık ateşte kaynatmadan ısıtın ve ocaktan alın. Çikolatayı kırıp bir kaba alın. Bu kabı sıcak su dolu daha büyük bir kabın üzerine yerleştirip ocağa oturtun. Çikolatayı orta ateşte benmari usulü eritin ve ocaktan alın. Ilındıktan sonra tüm malzeme ile karıştırın ve dilediğiniz kalıba yerleştirin. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alıp, donana dek dinlendirin. Kalıptan çıkarıp dilediğiniz şekilde süsleyin ve servis yapın.