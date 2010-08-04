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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Pudingli Elma Tatlısı

Pudingli Elma Tatlısı

Pudingli Elma Tatlısı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet elma

6 çorba kaşığı esmer şeker

4 su bardağı su

3-4 adet karanfil

Bir tutam kırmızı toz boya

1 su bardağı light süt

Yarım paket light vanilyalı puding



Süslemek için: Nane yaprakları

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup ortalarını çıkarın ve bir tencereye dizin. Üzerine esmer şeker, su, karanfil, kırmızı toz boya koyup kısık ateşte elmalar yumuşayana kadar pişirin. Diğer tarafta light süt ile light vanilyalı pudingi muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Sıcakken,pişen elmaların ortalarına doldurun. Taze nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.
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