Pudingli Elma Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet elma
6 çorba kaşığı esmer şeker
4 su bardağı su
3-4 adet karanfil
Bir tutam kırmızı toz boya
1 su bardağı light süt
Yarım paket light vanilyalı puding
Süslemek için: Nane yaprakları
YAPILIŞI
Elmaların kabuklarını soyup ortalarını çıkarın ve bir tencereye dizin. Üzerine esmer şeker, su, karanfil, kırmızı toz boya koyup kısık ateşte elmalar yumuşayana kadar pişirin. Diğer tarafta light süt ile light vanilyalı pudingi muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Sıcakken,pişen elmaların ortalarına doldurun. Taze nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.