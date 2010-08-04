Pudingli Elma Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup ortalarını çıkarın ve bir tencereye dizin. Üzerine esmer şeker, su, karanfil, kırmızı toz boya koyup kısık ateşte elmalar yumuşayana kadar pişirin. Diğer tarafta light süt ile light vanilyalı pudingi muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Sıcakken,pişen elmaların ortalarına doldurun. Taze nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.