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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Pudingli Tatlı

Pudingli Tatlı

Pudingli Tatlı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı vişne suyu

3 çorba kaşığı mısır nişastası

3 çorba kaşığı toz şeker

Bir buçuk çorba kaşığı oralet

İki buçuk su bardağı su

1 paket kakaolu puding

1 paket vanilyalı puding

YAPILIŞI

Öncelikle vişne suyunu 1 çorba kaşığı mısır nişastası ve 1 çorba kaşığı toz şeker ile sürekli karıştırarak
muhallebi kıvamına gelene kadar piflirin. Buz kalıplarına paylaştırın ve dondurun. Di¤er tarafta bir tencereye 2 çorba kaşığı mısır nişastası, 2 çorba kaşığı› toz şerke ve bir buçuk çorba kaşığı oraleti alın. Suyu azar azar ilave ederek nişasta ve oraleti ezin. Ocağın altını yakın ve sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirn pişirdiğiniz karışımı kupların dibine 3'er çorba kaşığı paylaştırın ve buzdolabında soğutun.
Kakaolu ve vanilyalı pudingi üzerilerindeki tarife göre ayrı ayrı pişirin. Oraletli muhallebinin üzerine önce kakaolu pudingden sonra da vanilyal› pudingden eşit şekilde paylaştırın Pudingli tatlıları buzdolabıında 2-3 saat soğutun. En üste dondurulmuş buz kalıplarından koyun ve soğuk olarak servis yap›n.
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