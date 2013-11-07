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Şeftalili Pay Tarifi

Çayınızın yanında mis gibi gidecek şeftalili pay nasıl yapılır? Bir fırın ile harikalar yaratacağınız şeftalili pay tarifi.
Şeftalili Pay Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet şeftali

2 su bardağı un

2 çorba kaşığı toz şeker

150 gram tereyağı

1 adet yumurta

Bir tutam tuz



Krema için:

3 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı nişasta

3 su bardağı süt

1 su bardağı şeftali suyu

1 paket vanilya

1 su bardağı tozşeker

1 su bardağı damla çikolata


YAPILIŞI

1 Hamur için un, toz şeker, tereyağı, yumurta ve bir tutam tuzu iyice yoğurun. Hamuru tart kalıbı ebadında açıp, kalıba yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 25 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. 2 Krema için un, nişasta, süt, şeftali suyu, vanilya ve toz şekeri karıştırarak pişirin.

Ilınması için ocaktan alıp, çırpın. Kremayı tartın üzerine döküp, çekirdek yatakları çıkarılmış yarım şeftalileri dizin.Damla çikolata serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğuk olarak servis yapın.

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