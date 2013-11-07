Şeftalili Pay Tarifi

1 Hamur için un, toz şeker, tereyağı, yumurta ve bir tutam tuzu iyice yoğurun. Hamuru tart kalıbı ebadında açıp, kalıba yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 25 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. 2 Krema için un, nişasta, süt, şeftali suyu, vanilya ve toz şekeri karıştırarak pişirin.

Ilınması için ocaktan alıp, çırpın. Kremayı tartın üzerine döküp, çekirdek yatakları çıkarılmış yarım şeftalileri dizin.Damla çikolata serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğuk olarak servis yapın.