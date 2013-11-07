Şeftalili Pay Tarifi

10 adet şeftali
2 su bardağı un
2 çorba kaşığı toz şeker
150 gram tereyağı
1 adet yumurta
Bir tutam tuz
Krema için:
3 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı nişasta
3 su bardağı süt
1 su bardağı şeftali suyu
1 paket vanilya
1 su bardağı tozşeker
1 su bardağı damla çikolata
1 Hamur için un, toz şeker, tereyağı, yumurta ve bir tutam tuzu iyice yoğurun. Hamuru tart kalıbı ebadında açıp, kalıba yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 25 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. 2 Krema için un, nişasta, süt, şeftali suyu, vanilya ve toz şekeri karıştırarak pişirin.
Ilınması için ocaktan alıp, çırpın. Kremayı tartın üzerine döküp, çekirdek yatakları çıkarılmış yarım şeftalileri dizin.Damla çikolata serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğuk olarak servis yapın.