Şeftalili Ekmek Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tost ekmeklerinin kenarlarını çıkartın . Üçgen şekilde keserek, aralarında boşluk kalmayacak şekilde

tart kalıbına yerleştirin. 2 su bardağı toz şekeri bir kaba alın. Üzerine 1 su bardağı suyu ilave ederek soğuk ağda kıvamını alana dek kaynatın. Ocaktan alıp 10-15 dakika dinlendirin. Tekrar ocağa yerleştirip, yavaş yavaş karıştırın. Ocaktan alıp, ekmeklerin üzerine dökün. Pudingleri, 6 su bardağı süt ile pişirin. Koyulaştığında ocaktan alıp, ekmeklerin üzerine dökün. Bu arada şeftalileri soyup, dilimleyin. 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağın su ile pişirin. Süzüp dilimleri, pudingin üzerine sıralayın. Soğuduktan sonra servisi yap›n.