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Şeftalili Ekmek Tatlısı

Şeftalili Ekmek Tatlısı
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10-11 dilim beyaz tost ekmeği

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2 paket vanilyalı puding

6 su bardağı süt

6 adet şeftali

YAPILIŞI

Tost ekmeklerinin kenarlarını çıkartın . Üçgen şekilde keserek, aralarında boşluk kalmayacak şekilde
tart kalıbına yerleştirin. 2 su bardağı toz şekeri bir kaba alın. Üzerine 1 su bardağı suyu ilave ederek soğuk ağda kıvamını alana dek kaynatın. Ocaktan alıp 10-15 dakika dinlendirin. Tekrar ocağa yerleştirip, yavaş yavaş karıştırın. Ocaktan alıp, ekmeklerin üzerine dökün. Pudingleri, 6 su bardağı süt ile pişirin. Koyulaştığında ocaktan alıp, ekmeklerin üzerine dökün. Bu arada şeftalileri soyup, dilimleyin. 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağın su ile pişirin. Süzüp dilimleri, pudingin üzerine sıralayın. Soğuduktan sonra servisi yap›n.
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