Şekersiz çıtır tava tatlısı

Amarant ve kinoayı yıkayıp ayrı kaplara alın. Üzerlerini iki parmak geçecek kadar kaynar su ilave edin. Yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika haşlayın. Varsa suyunu süzüp kenara alın. Çilekleri yıkadıktan sonra yarısını ortadan ikiye kesin. Kalan yarısını ise dörde bölün. İkiye böldüklerinizi 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi ile karıştırıp kenara alın. Vanilya çubuğunu ortadan ikiye kesip bıçağın tersi ile tohumlarını kazıyın.

Ayrı bir yerde yumurta, toz badem, kabartma tozu, kalan 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi ve vanilyayı çırpın. Üzerine amarant, kinoa ve keten tohumu ilave edip karıştırın.

Tereyağını, fırına girebilen orta boy döküm bir tavada ve orta ateşte eritin. Üzerine yumurtalı karışımı dökün. Dörde bölünmüş çilekleri ve doğranmış bademin yarısını ekleyip kısık ateşte 8 dakika pişirin. Ocaktan alıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12 dakika pişirin. Fırından alıp bekletmeden üzerine bal gezdirin. İkiye bölünmüş çilek, doğranmış badem ve nane ile süsleyip, ılık veya soğuk olarak servis yapın.