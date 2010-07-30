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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Selanik Tatlısı

Selanik Tatlısı

Selanik Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yunan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

Yarım su bardağı kakao

1 paket vanilya

2 paket kabartma tozu

3 paket karanfil

1 çay kaşığı tarçın

Yarım portakalın

rendelenmiş kabuğu

1 çay bardağı portakal suyu

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı ceviz



Şerbeti için; 1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

2-3 damla limon suyu

YAPILIŞI

Şerbeti hazırlamak için suyu ve toz şekeri bir kapta şeker eriyene dek kaynatın. Kaynayan şerbeti ocaktan almaya yakın limon suyunu ilave ederek bir-iki taşım daha kaynatın. Derin bir kapta yumurtaları çırptıktan sonra galeta ununu ekleyin. Daha sonra kakaoyu, vanilyayı, kabartma tozunu, karanfili, tarçını, portakalın rendelenmiş kabuğunu, portakal suyunu ve toz şekeri ilave ederek çırpma işlemine devam edin. Karışımı yağladığınız fırın tepsisine dökerek üzerine iri çekilmiş ceviz serpin. 190 derece fırında içi pişinceye dek 20 dakika
tutun. Fırından aldığınız tatlının üzerine sıcak şerbeti dökerek servis yapın
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