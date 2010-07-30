Selanik Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şerbeti hazırlamak için suyu ve toz şekeri bir kapta şeker eriyene dek kaynatın. Kaynayan şerbeti ocaktan almaya yakın limon suyunu ilave ederek bir-iki taşım daha kaynatın. Derin bir kapta yumurtaları çırptıktan sonra galeta ununu ekleyin. Daha sonra kakaoyu, vanilyayı, kabartma tozunu, karanfili, tarçını, portakalın rendelenmiş kabuğunu, portakal suyunu ve toz şekeri ilave ederek çırpma işlemine devam edin. Karışımı yağladığınız fırın tepsisine dökerek üzerine iri çekilmiş ceviz serpin. 190 derece fırında içi pişinceye dek 20 dakika

tutun. Fırından aldığınız tatlının üzerine sıcak şerbeti dökerek servis yapın