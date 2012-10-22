Soslu Brownie

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini bir tavaya alıp, kısık ateşte eritin. Derin bir kaba koyun ve içine toz şeker katıp çırpma teliyle çırpın. Tek tek yumurtaları ilave edin ve çırpmaya devam edin. Kakaoyu 3/4 su bardağı su ile karıştırıp yumurtalı karışıma ekleyin. Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı katın. Un ve kabartma tozunu ekledikten dikten sonra tüm malzemeyi tekrar karıştırın. En son ceviz ve vanilyayı ilave edin. Daha sonra hamuru yağlanmış kare şeklindeki kalıba veya fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin. Üzeri için süt ve krem şantiyi tencereye alıp, bir taşım kaynatın. Ocaktan aldığınız karışımın içine bitter çikolatayı katın ve karıştırın. Çikolata sosunu pişen brownie'nin üzerine dökün ve bir spatula ile düzeltin. Diğer taraftan beyaz çikolatayı benmari usulü eritin ve çikolatalı sosun üzerine gezdirin. Donmadan kürdanla şekil verin. Donması için oda sıcaklığında 15-20 dakika bekletin. Dilimledikten sonra ceviz ve çilekle süsleyerek servis yapın.