Şuale(ekler) Hamuru

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kalın tabanlı çelik tencereye tereyağı ve süt/su karışımını aktarın. Şekeri ve tuzu da ilave edin. Kısık ateşte

karıştırarak pişirin. Kaynadığı zaman unu ilave edin. Hemen toparlanacak, hamur kıvamına gelecektir. Karıştırmaya devam edin. 5 dakika daha pişirin. Ateşten alın ve ılınmaya bırakın. Teker teker yumurtaları ekleyin. Kıvamı ele yapışan bir hamur elde edeceksiniz. Sıkma torbasına yerleştirin ve istediğiniz şekilde aralıklarla yağlı kağıt serili tepsiye sıkın. Fırını önceden ısıtmayı unutmayın sakın! Önce puf puf kabarmaları için

200 derece fırında 10 dakika, ardından ısıyı 170 dereceye (orta ısıya) düşürerek 10 dakika iyice kızarana dek pişirin. Hemen fırından çıkarın. Ama bir süre ellemeyin ki, sönmesinler. Ilındığı zaman, içine istediğiniz içi yerleştirerek servis yapın. Özellikle beyaz un kullanmadan denemenizi tavsiye ederim. Tek başına bile tüy kadar hafif ve bir o kadar da lezzetliler.





