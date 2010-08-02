Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 çorba kaşığı margarin
4 çorba kaşığı un
2 su bardağı süt
8 çorba kaşığı toz şeker
100 gram bitter çikolata
1 paket vanilya
4 adet yumurtanın akı
Güveci kaplamak için:
1 su bardağı toz şeker
Servis için:
1 çay bardağı krema
1 çay bardağı pudra şekeri
YAPILIŞI
Margarini eritin. Unu ilave ederek 2 dakika karıştırın. Süt ve toz şekeri ekleyip kaynayana dek çırpma teliyle karıştın. Rendelediğiniz çikolata ve vanilyayı ilave ederek 1 dakika karıştırın. Ocağın altını kapatarak ılınmaya bırakın. Yumurtaların akları çırpma teli ile kar haline getirin. Ilınan harca ilave edip, karıştırın. 4 adet küçük güveç kabını ıslatıp toz şekerle kaplayın. Malzemeyi kaplara pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Krema ve pudra şekeri ile sıcak olarak servis yapın.