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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Sufle

Sufle

Sufle
  • Zorluk Derecesi: Zor
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çorba kaşığı margarin

4 çorba kaşığı un

2 su bardağı süt

8 çorba kaşığı toz şeker

100 gram bitter çikolata

1 paket vanilya

4 adet yumurtanın akı

Güveci kaplamak için:

1 su bardağı toz şeker

Servis için:

1 çay bardağı krema

1 çay bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

Margarini eritin. Unu ilave ederek 2 dakika karıştırın. Süt ve toz şekeri ekleyip kaynayana dek çırpma teliyle karıştın. Rendelediğiniz çikolata ve vanilyayı ilave ederek 1 dakika karıştırın. Ocağın altını kapatarak ılınmaya bırakın. Yumurtaların akları çırpma teli ile kar haline getirin. Ilınan harca ilave edip, karıştırın. 4 adet küçük güveç kabını ıslatıp toz şekerle kaplayın. Malzemeyi kaplara pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Krema ve pudra şekeri ile sıcak olarak servis yapın.
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