Tatlı Tarhana

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle üzümün suyunu çıkarın. Posasını süzgeçten geçirin ve kalın tabanlı bir çelik tencereye aktarın.

Kısık ateşte üzüm suyu kıvam bulup, koyulaşana dek pişirin. Bu sürede hacmi neredeyse 3/4 oranında azalıyor (1.5 -2 saat sürebilir). İçine ekleyeceğiniz malzemeler tamamen size kalmış. Ben evde en sevilenleri ekledim

üzüm suyuna. Biraz iri kıyılmış ceviz, kayısı, yulaf gevreği, badem, çekirdek ve yaban mersini kattım. Eğer tadı çok tatlı ya da sevdiğiniz kadar tatlı değilse, bal veya pekmez ilave edebilirsiniz. İyice karıştırıp, elinizi çok hafif ıslatarak, yuvarlak şekil verin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 100 derecede (en düşük fırın ısısı), kapağı az aralık olarak iyice kuruyana dek pişirin (elinize yapışmamalı). Tarhananız iyice soğuduğu zaman kavanoza ya da bez torbalara aktarabilirsiniz.