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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Tatlı Tarhana

Tatlı Tarhana

Tatlı Tarhana
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg siyah üzüm

300 gram yulaf gevreği

5-6 adet incir (ufak doğranmış)

1 avuç dolusu çekirdek (ben kabak çekirdeği kullandım)

1 avuç dolusu badem

1 avuç dolusu ceviz (iri kıyılmış)

6-7 adet kuru kayısı (ufak doğranmış)

1 avuç yaban mersini

YAPILIŞI

Öncelikle üzümün suyunu çıkarın. Posasını süzgeçten geçirin ve kalın tabanlı bir çelik tencereye aktarın.
Kısık ateşte üzüm suyu kıvam bulup, koyulaşana dek pişirin. Bu sürede hacmi neredeyse 3/4 oranında azalıyor (1.5 -2 saat sürebilir). İçine ekleyeceğiniz malzemeler tamamen size kalmış. Ben evde en sevilenleri ekledim
üzüm suyuna. Biraz iri kıyılmış ceviz, kayısı, yulaf gevreği, badem, çekirdek ve yaban mersini kattım. Eğer tadı çok tatlı ya da sevdiğiniz kadar tatlı değilse, bal veya pekmez ilave edebilirsiniz. İyice karıştırıp, elinizi çok hafif ıslatarak, yuvarlak şekil verin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 100 derecede (en düşük fırın ısısı), kapağı az aralık olarak iyice kuruyana dek pişirin (elinize yapışmamalı). Tarhananız iyice soğuduğu zaman kavanoza ya da bez torbalara aktarabilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Tatlı tarhanayı atıştırmalık olarak soğuk kış günlerinde sevdiklerinize ikram edebilirsiniz
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