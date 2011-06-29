Üzüm Topları

Sofra Tarifi
MALZEMELER
20-25 adet siyah üzüm
160 gram kakaolu kek
280 gram bitter çikolata
Dört buçuk çorba kaşığı margarin
Üzeri için: 100 gram bitter çikolata
100 gram sütlü çikolata
YAPILIŞI
Çikolatayı margarinle birlikte benmari usulü eritin. Eriyen margarin ve çikolata karışımını ekleyip karıştırın. Karışımı buzdolabında 10-15 dakika bekletin. Tamamen donmadan buzdolabından alın. Üzümlerin etrafını bu karışımla kaplayın. Bir tepsinin içini yağlı kağıt ile kaplayın. Topları tepsiye dizip 30 dakika buzdolabında bekletin. Üzeri için bitter ve sütlü çikolatayı ayrı kaplarda benmari usulü eritin. Ocaktan alıp karıştırarak soğutun. Topların yarısını bitter çikolataya diğer yarısını da sütlü çikolataya batırıp tekrar tepsiye dizin. Topları buzdolabında çikolatalar sertleşinceye kadar bekletin.