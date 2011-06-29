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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Üzüm Topları

Üzüm Topları

Üzüm Topları
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20-25 adet siyah üzüm

160 gram kakaolu kek

280 gram bitter çikolata

Dört buçuk çorba kaşığı margarin



Üzeri için: 100 gram bitter çikolata

100 gram sütlü çikolata

YAPILIŞI

Çikolatayı margarinle birlikte benmari usulü eritin. Eriyen margarin ve çikolata karışımını ekleyip karıştırın. Karışımı buzdolabında 10-15 dakika bekletin. Tamamen donmadan buzdolabından alın. Üzümlerin etrafını bu karışımla kaplayın. Bir tepsinin içini yağlı kağıt ile kaplayın. Topları tepsiye dizip 30 dakika buzdolabında bekletin. Üzeri için bitter ve sütlü çikolatayı ayrı kaplarda benmari usulü eritin. Ocaktan alıp karıştırarak soğutun. Topların yarısını bitter çikolataya diğer yarısını da sütlü çikolataya batırıp tekrar tepsiye dizin. Topları buzdolabında çikolatalar sertleşinceye kadar bekletin.
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