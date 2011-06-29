Üzüm Topları

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatayı margarinle birlikte benmari usulü eritin. Eriyen margarin ve çikolata karışımını ekleyip karıştırın. Karışımı buzdolabında 10-15 dakika bekletin. Tamamen donmadan buzdolabından alın. Üzümlerin etrafını bu karışımla kaplayın. Bir tepsinin içini yağlı kağıt ile kaplayın. Topları tepsiye dizip 30 dakika buzdolabında bekletin. Üzeri için bitter ve sütlü çikolatayı ayrı kaplarda benmari usulü eritin. Ocaktan alıp karıştırarak soğutun. Topların yarısını bitter çikolataya diğer yarısını da sütlü çikolataya batırıp tekrar tepsiye dizin. Topları buzdolabında çikolatalar sertleşinceye kadar bekletin.