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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Üzümlü Çıtır Milföyler

Üzümlü Çıtır Milföyler

Üzümlü Çıtır Milföyler
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet milföy hamuru

1 adet yumurtanın sarısı

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su

1-2 damla limon suyu

1 su bardağı çekirdeksiz üzüm

Süslemek için:

Nane yaprakları

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını hiçbir işlem yapmadan, yağlı kağıt serili tepsiye koyup, 5 dakika çözülmesini bekleyin. Sonrasında hamurların üzerine çırpılmış yumurta sarısını sürüp, fırında, üzerileri kızarana dek 15 dakika pişirin. Bu arada, krem şantiyi sütle karıştırın. Bir tavada toz şeker, su ve bir-iki damla limon suyunu şerbet olacak şekilde, 5 dakika pişirin. Tavayı ocaktan indirip, içine üzüm tanelerini koyun ve bu şekilde 2 dakika bekletin. Pişen milföylerin ortasını, bıçak yardımıyla fazla derin olmayacak şekilde yarın. Ortalarına krem şantiyi pay ederek sıkın. Üzerlerine şerbetli üzümleri koyup, nane yapraklarıyla süsleyin. Servis yapın.
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