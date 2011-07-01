Üzümlü Çıtır Milföyler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını hiçbir işlem yapmadan, yağlı kağıt serili tepsiye koyup, 5 dakika çözülmesini bekleyin. Sonrasında hamurların üzerine çırpılmış yumurta sarısını sürüp, fırında, üzerileri kızarana dek 15 dakika pişirin. Bu arada, krem şantiyi sütle karıştırın. Bir tavada toz şeker, su ve bir-iki damla limon suyunu şerbet olacak şekilde, 5 dakika pişirin. Tavayı ocaktan indirip, içine üzüm tanelerini koyun ve bu şekilde 2 dakika bekletin. Pişen milföylerin ortasını, bıçak yardımıyla fazla derin olmayacak şekilde yarın. Ortalarına krem şantiyi pay ederek sıkın. Üzerlerine şerbetli üzümleri koyup, nane yapraklarıyla süsleyin. Servis yapın.