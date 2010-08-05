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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Üzümlü Pelte

Üzümlü Pelte

Üzümlü Pelte
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı patates nişastası

1 çorba kaşığı buğday nişastası

5 su bardağı üzüm suyu

Yarım su bardağı toz şeker

10-12 adet üzüm tanesi

YAPILIŞI

Patates ve buğday nişastasını 1 su bardağı üzüm suyunda pürüzsüz hale gelene kadar ezin. Kalan üzüm suyunu tencereye alarak ocağa oturtun. Toz şekeri ilave edin. 2-3 dakika sonra ezdiğiniz nişastayı ekleyin. 1-2 dakika karıştırarak pişirin ve ocağın altını kapatın. 20x20 cm ebadındaki bir kalıbı suyla ıslatın. Üzüm tanelerini kalıba serpiştirin. Üzerine pelteyi dökün. Soğuması için kenara alın. Soğuduğunda dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Üzümlü pelteyi en fazla iki gün buzdolabında muhafaza edin. Buzdolabında iki günden fazla beklettiğinizde hem lezzeti bozulur hem de suyunu salar.
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