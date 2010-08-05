Üzümlü Pelte

Sofra Tarifi

Patates ve buğday nişastasını 1 su bardağı üzüm suyunda pürüzsüz hale gelene kadar ezin. Kalan üzüm suyunu tencereye alarak ocağa oturtun. Toz şekeri ilave edin. 2-3 dakika sonra ezdiğiniz nişastayı ekleyin. 1-2 dakika karıştırarak pişirin ve ocağın altını kapatın. 20x20 cm ebadındaki bir kalıbı suyla ıslatın. Üzüm tanelerini kalıba serpiştirin. Üzerine pelteyi dökün. Soğuması için kenara alın. Soğuduğunda dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Üzümlü pelteyi en fazla iki gün buzdolabında muhafaza edin. Buzdolabında iki günden fazla beklettiğinizde hem lezzeti bozulur hem de suyunu salar.