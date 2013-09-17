Vanilyalı Greyfurt Tatlısı Tarifi

Soğuk sütün içine vanilyalı pudingi dökerek, ocağa koyun. Topaklanmayacak şekilde, kıvam alana dek karıştırın. İçine margarini ekleyin ve kaynayınca hemen pudingi ocaktan indirin. Kup bardaklarının içine yuvarlak şekilde kesilmiş greyfurt dilimleri yerleştirin. Pudingi üzerine dökün.

2 dakika oda sıcaklığında bekletip, buzdolabına alın. 15-20 dakika soğutun. Ayrı bir yerde de jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayın.Dikdörtgen bir cam tepsiye yayıp, soğutun. Küçük kareler halinde kesip, pudingin üzerine jöleleri yerleştirin.Rulo gofret, çilek ve nane ile süsleyerek servis yapın.