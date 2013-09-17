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Vanilyalı Greyfurt Tatlısı Tarifi

Vanilya ve greyfurt karışımı ile vanilyalı greyfurt tatlısı nasıl yapılır? Yapımı kolay olan vanilyalı greyfurt tatlısı tarifi
Vanilyalı Greyfurt Tatlısı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı süt

1 paket vanilyalı puding

1 tatlı kaşığı margarin

1 adet greyfurt

1 paket çilekli jöle



Süslemek için:

Çilek ve nane

Rulo gofret


YAPILIŞI

Soğuk sütün içine vanilyalı pudingi dökerek, ocağa koyun. Topaklanmayacak şekilde, kıvam alana dek karıştırın. İçine margarini ekleyin ve kaynayınca hemen pudingi ocaktan indirin. Kup bardaklarının içine yuvarlak şekilde kesilmiş greyfurt dilimleri yerleştirin. Pudingi üzerine dökün.
2 dakika oda sıcaklığında bekletip, buzdolabına alın. 15-20 dakika soğutun. Ayrı bir yerde de jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayın.Dikdörtgen bir cam tepsiye yayıp, soğutun. Küçük kareler halinde kesip, pudingin üzerine jöleleri yerleştirin.Rulo gofret, çilek ve nane ile süsleyerek servis yapın.
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