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Vanilyalı Pannacotta ve Ahududu Jölesi

Vanilyalı Pannacotta ve Ahududu Jölesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pannacotta için:

Bir buçuk su bardağı tam yağlı süt

1 su bardağı krema

1 su bardağı toz şeker

3 yaprak jelatin

1 adet çubuk vanilya

Ahududu jölesi:

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı ahududu püresi

1 yaprak jelatin

YAPILIŞI

Pannacotta için sütü bir tencerede ısıtıp toz şekeri ekleyin. Karıştırarak şekeri eritin. İnce uçlu bir bıçakla vanilyanın içindeki tohumlarını çıkartıp tencereye ekleyin. Sütü karıştırın ve tencereyi ocaktan alın. Jelatini ekleyip karıştırarak erimesini sağlayın. Kremayı ekleyip mikserle çırpın. Servis yapacağınız bardakların 3/4'ünü pannacotta ile doldurun. Dinlenmesi için kenara alın. Diğer tarafta ahududu jölesi için suyu ve toz şekeri küçük bir tencereye alın. şeker eriyince tencereyi ocaktan alın. Jelatin ve ahududu püresini ekleyip karıştırın. Jöleyi pannacottaların üzerine paylaştırın. Jölenin donması için 1-2 saat buzdolabında bekletip servis yapın.

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