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Vişneli Su Muhallebisi Tarifi

Vişneli su muhallebisi tarifi ile leziz bir tatlı. Vişneli su muhallebisi nasıl yapılır?
Vişneli Su Muhallebisi Tarifi
  • 7 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı su

Bir buçuk su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

4 kahve fincanı nişasta +1 çay bardağı su

Yarım paket vanilya

1 küçük kavanoz vişne kompostosu



Üzerine:

Pudra şekeri ve vişne taneleri


YAPILIŞI

Nişasta hariç tüm malzemeyi bir tencerede kaynatın. 4 kahve fincanı nişastayı da 1 çay bardağı suyla kaynatın. Kaynayan malzemeye ilave edin ve 2 dakika daha kaynatın. Daha sonra bu malzemeyi kare bir fırın tepsisine döküp soğutun. Servis yapmadan önce 2 saat buzdolabında bekletin. Muhallebiyi kare dilimleyip,vişnelerle ve pudra şekeriyle süsleyin.
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