Vişneli su muhallebisi tarifi ile leziz bir tatlı. Vişneli su muhallebisi nasıl yapılır?
7 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Orta
Yemek Daveti
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 su bardağı su
Bir buçuk su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
4 kahve fincanı nişasta +1 çay bardağı su
Yarım paket vanilya
1 küçük kavanoz vişne kompostosu
Üzerine:
Pudra şekeri ve vişne taneleri
YAPILIŞI
Nişasta hariç tüm malzemeyi bir tencerede kaynatın. 4 kahve fincanı nişastayı da 1 çay bardağı suyla kaynatın. Kaynayan malzemeye ilave edin ve 2 dakika daha kaynatın. Daha sonra bu malzemeyi kare bir fırın tepsisine döküp soğutun. Servis yapmadan önce 2 saat buzdolabında bekletin. Muhallebiyi kare dilimleyip,vişnelerle ve pudra şekeriyle süsleyin.