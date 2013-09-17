Vişneli Su Muhallebisi Tarifi

Nişasta hariç tüm malzemeyi bir tencerede kaynatın. 4 kahve fincanı nişastayı da 1 çay bardağı suyla kaynatın. Kaynayan malzemeye ilave edin ve 2 dakika daha kaynatın. Daha sonra bu malzemeyi kare bir fırın tepsisine döküp soğutun. Servis yapmadan önce 2 saat buzdolabında bekletin. Muhallebiyi kare dilimleyip,vişnelerle ve pudra şekeriyle süsleyin.