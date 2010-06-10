Yoğurt Soslu Elma Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup ikiye kesin ve fırına uygun bir kaba dizin. Ortalarındaki çekirdekli kısmı temizleyin ve içlerini hafifçe oyun. Toz şeker ve tereyağını kaşık yardımı ile iyice ezin ve elmaların içlerine eşit miktarda koyun. Fırını 200 dereceye ısıtın. Elmaları dizdiğiniz fırın kabının dibine kırmızı şarabı dökün ve 25 dakika fırında pişirin. Yoğurdun içine esmer şekeri ve vanilyayı ekleyerek iyice karıştırın. Fırından aldığınız elmaları servis tabağına koyun ve üzerilerine hazırladığınız yoğurt sosunu dökün. Fırın kabında kalan şaraptan bir miktar alarak yoğurt sosunun üzerine ekleyin. Fındık ile süsleyerek servis yapın.