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Yoğurtlu Chia Pudingi

Yoğurtlu Chia Pudingi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

BÖĞÜRTLENLI KAT İÇİN<br />
: 10 adet böğürtlen<br />
1 su bardağı yoğurt<br />
3 çorba kaşığı chia tohumu<br />
1 çorba kaşığı bal<br />
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HURMALI KARIŞIM İÇİN:<br />
5 adet hurma<br />
10 adet çiğ badem<br />
1 su bardağı yoğurt<br />
3 çorba kaşığı chia tohumu

YAPILIŞI

Böğürtlen, yoğurt ve balı mutfak robotuna alıp 1-2 tur böğürtlen yoğurda rengini verene kadar çalıştırın. Hazırladığınız karışıma chia tohumlarını ekleyin ve karıştırıp servis bardaklarına paylaştırın. Renklerin karışmaması için mutfak robotunun haznesini yıkayın. Çekirdekleri çıkarılmış hurma, yoğurt ve çiğ bademi robota alın. Hurma ve badem tamamen parçalanana kadar çalıştırın. Chia tohumlarını da içine ekleyip tekrar karıştırın. Karışımı böğürtlenli karışımın üzerine pay edin. En az 3 saat en fazla 1 gece buzdolabında dinlendirerek servis yapın.
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