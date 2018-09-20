Yoğurtlu Chia Pudingi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Böğürtlen, yoğurt ve balı mutfak robotuna alıp 1-2 tur böğürtlen yoğurda rengini verene kadar çalıştırın. Hazırladığınız karışıma chia tohumlarını ekleyin ve karıştırıp servis bardaklarına paylaştırın. Renklerin karışmaması için mutfak robotunun haznesini yıkayın. Çekirdekleri çıkarılmış hurma, yoğurt ve çiğ bademi robota alın. Hurma ve badem tamamen parçalanana kadar çalıştırın. Chia tohumlarını da içine ekleyip tekrar karıştırın. Karışımı böğürtlenli karışımın üzerine pay edin. En az 3 saat en fazla 1 gece buzdolabında dinlendirerek servis yapın.