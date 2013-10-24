DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Anam aşı Çorbası Tarifi

Anam aşı Çorbası Tarifi

Elazığ`ın yöresel çorbalarından biridir. Pişirilirken yeşil mercimek kullanılmadan da yapılır. İşte anamaşı tarifi...
Anam aşı Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • ELAZIĞ
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük boy soğan

150 gram kavurma

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı salça, 9 su bardağı su

1 çay bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı lobik (fasulyeye benzeyen, küçük taneli bir bitki)

1 çay bardağı dövme (aşurelik buğday)

1 çay bardağı nohut, tuz

YAPILIŞI

Kıyılmış soğan, kavurma ve tereyağını bir tencereye alıp, kavurun. Salçayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Suyunu katın ve kaynamaya bırakın. Mercimek, lobik, dövme ve nohudu ayrı ayrı bir gece öncesinden suda bekletip, ertesi gün süzün. Bakliyatları ilave edin ve yumuşayana kadar pişirin. En son tuzunu ayarlayın ve tencereyi ocaktan alıp, sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası
Soğuk Bakla Çorbası
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN