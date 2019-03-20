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Arpa Şehriyeli Mercimekli Çorba Tarifi

Arpa şehriyeli mercimekli çorba nasıl yapılır? Lezzetli bir çorba olan arpa şehriyeli mercimekli çorbanın tarifi...
Arpa Şehriyeli Mercimekli Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım çay bardağı arpa şehriye

Yarım çay bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 çorba kaşığı sıvıyağ

1 adet sivri biber

1 çorba kaşığı salça

5 çorba kaşığı su

Tuz, karabiber



Üzerine:

6-7 dal maydanoz


YAPILIŞI

Yemeklik doğranmış soğanı sıvı yağ ile birlikte tencereye alın. Kıyılmış biber ve salçayı ilave edip, kısık ateşte 1 dakika çevirin. Suyunu katın ve kaynamaya başlayınca tuz ve karabiberini ayarlayın. Şehriye ve yıkanmış kırmızı mercimeği ekledikten sonra yumuşayana kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp, kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak servis yapın.

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