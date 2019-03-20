Arpa Şehriyeli Mercimekli Çorba Tarifi

Yarım çay bardağı arpa şehriye
Yarım çay bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan
1 çorba kaşığı sıvıyağ
1 adet sivri biber
1 çorba kaşığı salça
5 çorba kaşığı su
Tuz, karabiber
Üzerine:
6-7 dal maydanoz
Yemeklik doğranmış soğanı sıvı yağ ile birlikte tencereye alın. Kıyılmış biber ve salçayı ilave edip, kısık ateşte 1 dakika çevirin. Suyunu katın ve kaynamaya başlayınca tuz ve karabiberini ayarlayın. Şehriye ve yıkanmış kırmızı mercimeği ekledikten sonra yumuşayana kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp, kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak servis yapın.