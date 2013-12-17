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Sofra / Çorbalar / Ayran Aşı Çorbası Tarifi

Ayran Aşı Çorbası Tarifi

Soğuk ya da sıcak olarak hazırlanabilen ve içinde bulunan haşlanmış bakliyatlar sayesinde ana yemek kadar doyurucu olan ayran çorbası, pratik bir tarif. Ayran çorbası nasıl yapılır?
Ayran Aşı Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yarma (aşurelik buğday)

Yeteri kadar su

4 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta,

1 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı nane

1 tatlı kaşığı reyhan

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Yarmayı bir kaba alın. Üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyip, 1 gece dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzüp düdüklü tencereye alın. 4 su bardağı soğuk su ekleyip, yarım saat pişirin. Yarmayı suyu ile birlikte tencereye aktarın. Ayrı bir yerde yoğurt ve yumurtayı çırpıp, yarmaya ilave edin. 1 çorba kaşığı tereyağı ekleyip, kaynamaya bırakın. 2 Ayrı bir yerde küp doğranmış soğanı 1 çorba kaşığı tereyağı ve sıvı yağda soteleyin. Nane ve reyhan ekleyip ocaktan alın. Soğanlı karışımı çorbaya ekleyin. Tuzunu ayarlayın. 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
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