Ayran Aşı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yarmayı bir kaba alın. Üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyip, 1 gece dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzüp düdüklü tencereye alın. 4 su bardağı soğuk su ekleyip, yarım saat pişirin. Yarmayı suyu ile birlikte tencereye aktarın. Ayrı bir yerde yoğurt ve yumurtayı çırpıp, yarmaya ilave edin. 1 çorba kaşığı tereyağı ekleyip, kaynamaya bırakın. 2 Ayrı bir yerde küp doğranmış soğanı 1 çorba kaşığı tereyağı ve sıvı yağda soteleyin. Nane ve reyhan ekleyip ocaktan alın. Soğanlı karışımı çorbaya ekleyin. Tuzunu ayarlayın. 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.