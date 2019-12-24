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Bademli çorba

Kış aylarının vazgeçilmesi sıcak çorbayı bademli denediniz mi? İşte lezzetiyle hayran bırakan bademli çorba tarifi...
Bademli çorba
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● Yarım su bardağı badem



● 2 adet patlıcan



● 100 gram kıyma



● 2 çorba kaşığı sıvıyağ



● 2 çorba kaşığı tereyağı



● 2 çorba kaşığı un



● 3 su bardağı et suyu



● 3 su bardağı su



● 2 dal reyhan



● Tuz, karabiber, kimyon



● Kızartmak için: Sıvıyağ


YAPILIŞI

Bademleri kaynayan suya atıp 5 dakika sonra çıkarın. Süzdükten sonra kabuklarını soyup, ikiye bölün. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, renkleri dönene dek kavurun. Patlıcanları alacalı soyup boylamasına dilimleyin. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Süzüp sudan geçirin ve kurulayın. Küp doğrayıp kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Kıymayı 2 çorba kaşığı sıvıyağda kavurun. Tereyağını ayrı bir tencereye alıp unu pembeleştirin. Et suyu ve suyu ilave edin. Kaynamaya başlayınca kıyma, patlıcan, tuz, karabiber ve kimyon ekleyin. 10 dakika sonra bademleri ilave edin. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Kıyılmış reyhan ilave edip servis yapın.

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