Bademli çorba

Bademleri kaynayan suya atıp 5 dakika sonra çıkarın. Süzdükten sonra kabuklarını soyup, ikiye bölün. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, renkleri dönene dek kavurun. Patlıcanları alacalı soyup boylamasına dilimleyin. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Süzüp sudan geçirin ve kurulayın. Küp doğrayıp kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Kıymayı 2 çorba kaşığı sıvıyağda kavurun. Tereyağını ayrı bir tencereye alıp unu pembeleştirin. Et suyu ve suyu ilave edin. Kaynamaya başlayınca kıyma, patlıcan, tuz, karabiber ve kimyon ekleyin. 10 dakika sonra bademleri ilave edin. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Kıyılmış reyhan ilave edip servis yapın.