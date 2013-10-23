DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Bademli Çorba Tarifi

Bademli Çorba Tarifi

Badem bilim insanlarına göre dünyadaki en besleyici yiyecek. Kuruyemiş olarak ara öğünlerde tüketebileceğiniz bademi, çorba ile karıştırdık. Bademli çorba nasıl yapılır?
Bademli Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı badem

2 adet patlıcan

100 gram kıyma

2 çorba kaşığı sıvıyağ

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

3 su bardağı et suyu

3 su bardağı su

2 dal reyhan

Tuz, karabiber, kimyon

Kızartmak için: Sıvıyağ

YAPILIŞI

Bademleri kaynayan suya atıp 5 dakika sonra çıkarın. Süzdükten sonra kabuklarını soyup, ikiye bölün. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, renkleri dönene dek kavurun. 2 Patlıcanları alacalı soyup boylamasına dilimleyin. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Süzüp sudan geçirin ve kurulayın. Küp doğrayıp kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Kıymayı 2 çorba kaşığı sıvıyağda kavurun. 3 Tereyağını ayrı bir tencereye alıp unu pembeleştirin. Et suyu ve suyu ilave edin. Kaynamaya başlayınca kıyma, patlıcan, tuz, karabiber ve kimyon ekleyin. 10 dakika sonra bademleri ilave edin. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Kıyılmış reyhan ilave edip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası
Soğuk Bakla Çorbası
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN