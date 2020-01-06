DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Baharatlı Mercimek Çorbası

Baharatlı Mercimek Çorbası

Soğuk kış günlerinde sıcacık bir mercimek çorbasına kim hayır diyebilir? İşte baharatlarla süslenmiş baharatlı mercimek çorbası tarifi...
Baharatlı Mercimek Çorbası
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çay kaşığı rendelenmiş zencefil



Bir tutam tarçın



Bir tutam yenibahar



2 su bardağı kırmızı mercimek



1 adet yemeklik doğranmış soğan



1 su bardağı ince dilimlenmiş rezene



1 adet küp doğranmış domates



1 adet küp doğranmış kırmızı biber



4 su bardağı bebek ıspanak



2 çorba kaşığı tereyağı



2 litre su



1 su bardağı süt, tuz



Servis için: 1 adet avokado



7-8 adet bebek ıspanak yaprağı


YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp süzdükten sonra bir tencereye alın. Üzerine zencefil, tarçın, yenibahar, soğan, rezene, domates, kırmızı biber, tereyağı, su, ve tuz ekleyip ocağa oturtun. Mercimek yumuşayınca yıkayıp süzdüğünüz ıspanak ve sütü ilave edin. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Arzunuza göre ezilmiş avokado veya kıyılmış ıspanakla süsleyerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel

Bunları da Denemek İster misiniz?
Pırasa ve patates çorbası
Pırasa ve patates çorbası
Bademli çorba
Bademli çorba
Soğanlı yoğurt çorbası
Soğanlı yoğurt çorbası
Kerevizli Pırasa Çorbası
Kerevizli Pırasa Çorbası
Şeküre Hanım Çorbası tarifi
Şeküre Hanım Çorbası tarifi
Tarhunlu lahana çorbası tarifi...
Tarhunlu lahana çorbası tarifi...
Kremalı kereviz çorbası tarifi...
Kremalı kereviz çorbası tarifi...
Şehriyeli tavuk suyu çorba
Şehriyeli tavuk suyu çorba

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN