Baharatlı Mercimek Çorbası

2 çay kaşığı rendelenmiş zencefil
Bir tutam tarçın
Bir tutam yenibahar
2 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet yemeklik doğranmış soğan
1 su bardağı ince dilimlenmiş rezene
1 adet küp doğranmış domates
1 adet küp doğranmış kırmızı biber
4 su bardağı bebek ıspanak
2 çorba kaşığı tereyağı
2 litre su
1 su bardağı süt, tuz
Servis için: 1 adet avokado
7-8 adet bebek ıspanak yaprağı
Mercimeği yıkayıp süzdükten sonra bir tencereye alın. Üzerine zencefil, tarçın, yenibahar, soğan, rezene, domates, kırmızı biber, tereyağı, su, ve tuz ekleyip ocağa oturtun. Mercimek yumuşayınca yıkayıp süzdüğünüz ıspanak ve sütü ilave edin. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Arzunuza göre ezilmiş avokado veya kıyılmış ıspanakla süsleyerek servis yapın.
Aşçı Şefika Günyel