Baharatlı Mercimek Çorbası

Mercimeği yıkayıp süzdükten sonra bir tencereye alın. Üzerine zencefil, tarçın, yenibahar, soğan, rezene, domates, kırmızı biber, tereyağı, su, ve tuz ekleyip ocağa oturtun. Mercimek yumuşayınca yıkayıp süzdüğünüz ıspanak ve sütü ilave edin. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Arzunuza göre ezilmiş avokado veya kıyılmış ıspanakla süsleyerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel