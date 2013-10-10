Bakliyat Çorbası Tarifi

Kırmızı, yeşil mercimek, bulgur ve pirinci tencereye alın. Üzerini beş parmak geçecek kadar su ekleyip kaynamaya bırakın.Mercimek pişince erişteyi ekleyin ve 10 dakika daha pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Pulbiber, kimyon, karabiber ve tuz ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp çorbaya ekleyin. Bir-iki kez çevirip ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.