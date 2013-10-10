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Bakliyat Çorbası Tarifi

Çok çeşitli bu çorba sofranızda mutlaka olmadı. Bakliyat çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Bakliyat Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1'er kahve fincanı kırmızı ve yeşil mercimek

Yarımşar kahve fincanı pilavlık bulgur ve pirinç

1 kahve fincanı erişte

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı pulbiber

1/3 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kırmızı, yeşil mercimek, bulgur ve pirinci tencereye alın. Üzerini beş parmak geçecek kadar su ekleyip kaynamaya bırakın.Mercimek pişince erişteyi ekleyin ve 10 dakika daha pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Pulbiber, kimyon, karabiber ve tuz ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp çorbaya ekleyin. Bir-iki kez çevirip ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.
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