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Balık Çorbası Tarifi

Sofranızda farklı bir tat arıyorsanız, mutlaka denemeniz gerekiyor. Peki balık çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Balık Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kalkan

8 su bardağı su

1 çorba kaşığı tereyağı

2 adet sivri biber

1'er adet havuç ve kırmızı biber

2 diş sarmısak

1 adet orta boy patates

4 adet mantar

Tuz

karabiber

YAPILIŞI

Kalkanı temizledikten sonra dilimleyin ve kılçığını çıkarıp, derisini alın. 3 su bardağı suda haşlayın ve bir kenara alın. Tereyağını bir tavaya alıp, eritin. Kıyılmış biber ve küp doğranmış havucu tereyağında soteleyin. Zar şeklinde doğranmış kırmızı biber, kıyılmış sarmısak, küp doğranmış patatesi ve mantarı da ekleyin. Kısık ateşte 1-2 dakika sotelemeye devam edin. Kalan 5 su bardak suyu ilave edip, tuz ve karabiberini
ayarlayın. 10 dakika kaynattıktan sonra balığı ekleyin ve 5 dakika daha pişirip, sıcak servis yapın.
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