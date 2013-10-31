Balık Çorbası Tarifi

ayarlayın. 10 dakika kaynattıktan sonra balığı ekleyin ve 5 dakika daha pişirip, sıcak servis yapın.

Kalkanı temizledikten sonra dilimleyin ve kılçığını çıkarıp, derisini alın. 3 su bardağı suda haşlayın ve bir kenara alın. Tereyağını bir tavaya alıp, eritin. Kıyılmış biber ve küp doğranmış havucu tereyağında soteleyin. Zar şeklinde doğranmış kırmızı biber, kıyılmış sarmısak, küp doğranmış patatesi ve mantarı da ekleyin. Kısık ateşte 1-2 dakika sotelemeye devam edin. Kalan 5 su bardak suyu ilave edip, tuz ve karabiberini