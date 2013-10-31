Balık Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram kalkan
8 su bardağı su
1 çorba kaşığı tereyağı
2 adet sivri biber
1'er adet havuç ve kırmızı biber
2 diş sarmısak
1 adet orta boy patates
4 adet mantar
Tuz
karabiber
YAPILIŞI
Kalkanı temizledikten sonra dilimleyin ve kılçığını çıkarıp, derisini alın. 3 su bardağı suda haşlayın ve bir kenara alın. Tereyağını bir tavaya alıp, eritin. Kıyılmış biber ve küp doğranmış havucu tereyağında soteleyin. Zar şeklinde doğranmış kırmızı biber, kıyılmış sarmısak, küp doğranmış patatesi ve mantarı da ekleyin. Kısık ateşte 1-2 dakika sotelemeye devam edin. Kalan 5 su bardak suyu ilave edip, tuz ve karabiberini
ayarlayın. 10 dakika kaynattıktan sonra balığı ekleyin ve 5 dakika daha pişirip, sıcak servis yapın.