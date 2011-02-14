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Balık Çorbası Tarifi

Lezzetini birbirinden şifalı baharatlar ve kök sebzelerden alan balık çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Balık Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg lipsos

1'er adet havuç ve patates (haşlanmış)

1 adet soğan

2'şer adet maydanoz ve kereviz sapı

1 litre su, tuz, karabiber



Terbiyesi için:

1 adet limon

2 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Tencereye fazlaca su koyup, balık, soğan, rendelenmiş havuç, patates, tuz ve karabiberle haşlayın. Daha sonra süzgeçten geçirin. Ayrı bir tencereye 1 litre suyu alıp, didilmiş balık etlerini ilave edin. Suyunu süzdüğünüz havuç ve patatesi de ekleyin. Tekrar tuzunu ayarlayıp, kaynamaya bırakın. Bu arada terbiye malzemesini karıştırıp, çorbaya ekleyin ve bir taşım kaynatın. Maydanoz ve kereviz saplarıyla süsleyip servis yapın.
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