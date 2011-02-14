Balık Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencereye fazlaca su koyup, balık, soğan, rendelenmiş havuç, patates, tuz ve karabiberle haşlayın. Daha sonra süzgeçten geçirin. Ayrı bir tencereye 1 litre suyu alıp, didilmiş balık etlerini ilave edin. Suyunu süzdüğünüz havuç ve patatesi de ekleyin. Tekrar tuzunu ayarlayıp, kaynamaya bırakın. Bu arada terbiye malzemesini karıştırıp, çorbaya ekleyin ve bir taşım kaynatın. Maydanoz ve kereviz saplarıyla süsleyip servis yapın.