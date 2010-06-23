Balkabağı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş ve dilimlenmiş kabakları yıkayıp doğrayın. Üzerine 1 litre su koyun ve tuz ekleyerek pişirin. Yapışmaz yüzeyli bir tencerede sıvı yağ ile unu kavurun. Soğuk sütü karıştırarak ilave edin. Gerekirse su ilavesi yapın ve karıştırma işlemine devam edin. Pişen kabağı püre haline getirin. Sütlü ve unlu karışımı muskat ile birlikte kabağa ekleyin. Birlikte karıştırarak kaynatın. Çorba kıvamına gelmediyse kaynar su ekleyebilirsiniz. En son bütün malzemeyi tel süzgeçten geçirin. Servis yaparken porsiyon başına bir tatlı kaşığı krema ile tatlandırın