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Balkabağı Çorbası Tarifi

Balkabağı çorbası soğuk havalarda yapılan lezzetli çorbalar arasında yer alıyor. Balkabağı çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Balkabağı Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram bal kabağı

2 çorba kaşığı un

1 çay kaşığı muskat

2 çay bardağı süt

3 çorba kaşığı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı tuz

1 litre su

Krema

YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş ve dilimlenmiş kabakları yıkayıp doğrayın. Üzerine 1 litre su koyun ve tuz ekleyerek pişirin. Yapışmaz yüzeyli bir tencerede sıvı yağ ile unu kavurun. Soğuk sütü karıştırarak ilave edin. Gerekirse su ilavesi yapın ve karıştırma işlemine devam edin. Pişen kabağı püre haline getirin. Sütlü ve unlu karışımı muskat ile birlikte kabağa ekleyin. Birlikte karıştırarak kaynatın. Çorba kıvamına gelmediyse kaynar su ekleyebilirsiniz. En son bütün malzemeyi tel süzgeçten geçirin. Servis yaparken porsiyon başına bir tatlı kaşığı krema ile tatlandırın
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