Balkabaklı Karalahana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuru fasulye ve mısır yarmasını birlikte suda 6 saat ıslatın. Suyunu süzmeden bir tencereye alın. Üzerine biraz daha su ekleyerek pişmeye bırakın. Diğer taraftan ayrı bir kapta bal kabağını 3-4 su bardağı su ile haşlayın. Süzüp püre haline getirin. Karalahanayı yıkayıp ince ince doğrayın ve fasulyeli mısırın üzerine ilave edin. Püre halindeki bal kabağını da ekleyip lahanalar yumuşayana kadar gerekirse su ekleyerek pişirin. Tuzunu ayarlayın. Üzerine tereyağında kızdırılmış pul biber ekleyip, servis yapın.