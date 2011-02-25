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Balkabaklı Karalahana Çorbası Tarifi

Balkabağı çorbası soğuk havalarda yapılan lezzetli çorbalar arasında yer alıyor. Peki balkabaklı karalahana çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Balkabaklı Karalahana Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet karalahana

1 su bardağı kuru fasulye

Yarım su bardağı yarma mısır

1 dilim bal kabağı

1 adet kesme şeker

2 çorba kaşığı tepeleme tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber, tuz

YAPILIŞI

Kuru fasulye ve mısır yarmasını birlikte suda 6 saat ıslatın. Suyunu süzmeden bir tencereye alın. Üzerine biraz daha su ekleyerek pişmeye bırakın. Diğer taraftan ayrı bir kapta bal kabağını 3-4 su bardağı su ile haşlayın. Süzüp püre haline getirin. Karalahanayı yıkayıp ince ince doğrayın ve fasulyeli mısırın üzerine ilave edin. Püre halindeki bal kabağını da ekleyip lahanalar yumuşayana kadar gerekirse su ekleyerek pişirin. Tuzunu ayarlayın. Üzerine tereyağında kızdırılmış pul biber ekleyip, servis yapın.
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