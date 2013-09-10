DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Balkan Çorbası Tarifi

Balkan Çorbası Tarifi

Değişik bir tat olarak sofranızda denemeniz gereken bir çorba. Balkan çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Balkan Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram biftek

5 adet mantar

Yarım su bardağı sıvı yağ

Bir buçuk çorba kaşığı un

1 su bardağı süt, tuz



Üzeri için:

1 çorba kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı kırmızı pu lbiber


YAPILIŞI

Bifteği jülyen doğrayıp tencerede haşlayın. İnce doğranmış mantarları da ekleyin. Ayrı bir tencereye yağı alıp unu ekleyin. Un pembeleşene kadar kavurun. Üzerine 1 su bardağı su ekleyip karıştırın. Sütü ekledikten sonra et ve mantarları haşlama suyuyla ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Karıştırarak kaynatın. Üzeri için tereyağı eritip pulbiber yakın. Yağı çorbanın üzerine gezdirip sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN