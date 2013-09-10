Balkan Çorbası Tarifi

Değişik bir tat olarak sofranızda denemeniz gereken bir çorba. Balkan çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Orta
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 gram biftek
5 adet mantar
Yarım su bardağı sıvı yağ
Bir buçuk çorba kaşığı un
1 su bardağı süt, tuz
Üzeri için:
1 çorba kaşığı tereyağ
1 tatlı kaşığı kırmızı pu lbiber
YAPILIŞI
Bifteği jülyen doğrayıp tencerede haşlayın. İnce doğranmış mantarları da ekleyin. Ayrı bir tencereye yağı alıp unu ekleyin. Un pembeleşene kadar kavurun. Üzerine 1 su bardağı su ekleyip karıştırın. Sütü ekledikten sonra et ve mantarları haşlama suyuyla ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Karıştırarak kaynatın. Üzeri için tereyağı eritip pulbiber yakın. Yağı çorbanın üzerine gezdirip sıcak servis yapın.