Balkan Çorbası Tarifi

Bifteği jülyen doğrayıp tencerede haşlayın. İnce doğranmış mantarları da ekleyin. Ayrı bir tencereye yağı alıp unu ekleyin. Un pembeleşene kadar kavurun. Üzerine 1 su bardağı su ekleyip karıştırın. Sütü ekledikten sonra et ve mantarları haşlama suyuyla ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Karıştırarak kaynatın. Üzeri için tereyağı eritip pulbiber yakın. Yağı çorbanın üzerine gezdirip sıcak servis yapın.