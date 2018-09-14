Beyaz Dut Yapraklı Çorba

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pırasanın dış iki yaprağını çıkarıp kalanı küçük doğrayın. Diğer sebzeleri de küp doğrayıp kenara alın. Suyu orta boy bir tencereye alıp kaynatın. Önce yerelmasını ekleyip birkaç dakika pişirin. Kereviz ilave edip 2 dakika pişirin. Patatesi ekleyip 1 dakika sonra pırasayı ilave edin. Havuç ve karnabahar ekleyip 2 dakika pişirin. Kırmızı biber, kuşkonmaz ve kıyılmış kereviz yaprağı katıp, ocağın altını kısın. Sebzeler hafif dişe gelecek şekilde pişirin. Ocaktan almaya yakın zerdeçal, zencefil, karabiber, tuz ve ufalanmış dut yaprağını ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın. Ayrı bir yerde zeytinyağını ısıtın. Dut ununu ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Çorbaya ilave edip karıştırın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.