Beyaz Dut Yapraklı Çorba

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çorba kaşığı beyaz dut yaprağı tozu
1 tatlı kaşığı dut unu
1 adet pırasa
2-3 adet küçük boy yerelması
1 adet kereviz
1 adet patates
1 adet küçük boy havuç
1-2 çiçek karnabahar
1 adet kırmızı biber
4-5 adet kuşkonmaz
1 adet kereviz yaprağı
1-1.5 litre su
1 çay kaşığı toz zerdeçal veya 2 dilim taze zerdeçal
1 çay kaşığı toz zencefil veya 1 dilim taze zencefil
1/2 çay kaşığı karabiber
1 çorba kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
tuz
YAPILIŞI
Pırasanın dış iki yaprağını çıkarıp kalanı küçük doğrayın. Diğer sebzeleri de küp doğrayıp kenara alın. Suyu orta boy bir tencereye alıp kaynatın. Önce yerelmasını ekleyip birkaç dakika pişirin. Kereviz ilave edip 2 dakika pişirin. Patatesi ekleyip 1 dakika sonra pırasayı ilave edin. Havuç ve karnabahar ekleyip 2 dakika pişirin. Kırmızı biber, kuşkonmaz ve kıyılmış kereviz yaprağı katıp, ocağın altını kısın. Sebzeler hafif dişe gelecek şekilde pişirin. Ocaktan almaya yakın zerdeçal, zencefil, karabiber, tuz ve ufalanmış dut yaprağını ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın. Ayrı bir yerde zeytinyağını ısıtın. Dut ununu ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Çorbaya ilave edip karıştırın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.