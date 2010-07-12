Böğürtlen Sirkeli Bademli Pırasa Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

100 gram toz badem 1 çorba kaşığı zeytinyağı 4 adet pırasa (beyaz kısımları incecik doğranmış) 3 adet patates (küp doğranmış) 1 litre süt (ya da yarım litre süt + yarım litre su) 2 diş sarmısak (arzu edilirse) Tuz, karabiber 2 çorba kaşığı böğürtlen sirkesi Süslemek için: Taze kekik

YAPILIŞI

Pırasayı zeytinyağında 2-3 dakika kadar kavurun. Sarımsağı ekleyin. Bir-iki karıştırın. Patates, toz badem, süt, tuz ve karabiber ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar karıştırarak pişirin. Pişince pürüzsüz hale gelmesi için çorbayı blenderden geçirin. Üstüne kaşıkla böğürtlen sirkesi gezdirip, bir dal kekik ile süsleyerek servis yapın.