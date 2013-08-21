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Borç Çorbası Tarifi

Bu akşam için henüz hangi çorbayı pişireceğinize karar vermediyseniz Borç Çorbası tam da akşam yemeği menüsü için derim. Borç çorbası nasıl yapılır? Borç çorbasının tarifi...
Borç Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 orta boy bir lahananın 1/4'ü

3 adet kırmızı pancar

4 diş sarmısak

Yarım fındık büyüklüğünde limon tuzu

200 gram kuşbaşı kuzu eti

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet sivri biber

3 adet orta boy soğan

1 adet orta boy kereviz

3 adet orta boy domates

8 su bardağı et suyu

1 demet maydanoz

Yarım çorba kaşığı tozşeker

Yarım su bardağı yoğurt, tuz

YAPILIŞI

Pancarların kabuklarını soyup jülyen doğrayın. Sarmısakları ezip pancarlara karıştırın ve üzerine limon tuzu döküp bir kenarda beklemeye alın. Tereyağını eritip etleri kavurun ve kenara alın. Etleri aldıktan sonra aynı kaba küp doğradığınız soğan, kereviz, domates ve sivribiberi ekleyip kavurun. Lahana ve maydanozu ince doğrayıp karışıma ekleyip 15 dakika kavurun. Et suyunu, kavurduğunuz etleri ve tozşekeri ekleyip çorbayı pişmeye bırakın. Üzerine bir çorba kaşığı yoğurt koyarak servis yapın.
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