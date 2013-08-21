Borç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 orta boy bir lahananın 1/4'ü
3 adet kırmızı pancar
4 diş sarmısak
Yarım fındık büyüklüğünde limon tuzu
200 gram kuşbaşı kuzu eti
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet sivri biber
3 adet orta boy soğan
1 adet orta boy kereviz
3 adet orta boy domates
8 su bardağı et suyu
1 demet maydanoz
Yarım çorba kaşığı tozşeker
Yarım su bardağı yoğurt, tuz
YAPILIŞI
Pancarların kabuklarını soyup jülyen doğrayın. Sarmısakları ezip pancarlara karıştırın ve üzerine limon tuzu döküp bir kenarda beklemeye alın. Tereyağını eritip etleri kavurun ve kenara alın. Etleri aldıktan sonra aynı kaba küp doğradığınız soğan, kereviz, domates ve sivribiberi ekleyip kavurun. Lahana ve maydanozu ince doğrayıp karışıma ekleyip 15 dakika kavurun. Et suyunu, kavurduğunuz etleri ve tozşekeri ekleyip çorbayı pişmeye bırakın. Üzerine bir çorba kaşığı yoğurt koyarak servis yapın.