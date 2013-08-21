Sofra Çorbalar Borç Çorbası Tarifi

Borç Çorbası Tarifi

Bu akşam için henüz hangi çorbayı pişireceğinize karar vermediyseniz Borç Çorbası tam da akşam yemeği menüsü için derim. Borç çorbası nasıl yapılır? Borç çorbasının tarifi...

8 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta