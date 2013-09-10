DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Brokoli Çorbası Tarifi

Brokoli Çorbası Tarifi

Şifalı, leziz ve doyurucu hepsini içeren brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Brokoli Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg brokoli

Bir buçuk çorba kaşığı un

3/4 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

Tuz



Üzeri için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber


YAPILIŞI

Brokoliyi temizleyip haşlayın. Süslemek için 1-2 çiçek ayırın. Haşlama suyuyla birlikte brokoliyi blendırdan geçirin. Tencereye yağı alıp unu ekleyin. Un pembeleşinceye kadar karıştırarak kavurun. 1 su bardağı su ve sütü ekleyip karıştırın. Blendırdan geçirdiğiniz brokoliyi ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Orta hararetli ateşte kaynamaya bırakın. 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alın. Üzeri için 1 çorba kaşığı tereyağını eriterek 1 çay kaşığı toz biberi ekleyip karıştırın. Yağı çorbanın üzerine gezdirin. Ayırdığınız brokolilerle süsleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN