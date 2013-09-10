Brokoli Çorbası Tarifi

Brokoliyi temizleyip haşlayın. Süslemek için 1-2 çiçek ayırın. Haşlama suyuyla birlikte brokoliyi blendırdan geçirin. Tencereye yağı alıp unu ekleyin. Un pembeleşinceye kadar karıştırarak kavurun. 1 su bardağı su ve sütü ekleyip karıştırın. Blendırdan geçirdiğiniz brokoliyi ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Orta hararetli ateşte kaynamaya bırakın. 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alın. Üzeri için 1 çorba kaşığı tereyağını eriterek 1 çay kaşığı toz biberi ekleyip karıştırın. Yağı çorbanın üzerine gezdirin. Ayırdığınız brokolilerle süsleyip servis yapın.