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Brokoli Çorbası Tarifi

Şifalı, leziz ve doyurucu hepsini içeren brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Brokoli Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram brokoli

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı tepeleme un

1 su bardağı süt

2 su bardağı su

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Bir tencereye uygun miktarda su koyup üzerine buharlı pişiriciyi yerleştirin ve çiçeklerine ayırdığınız brokoliyi 5 dakika haşlayın. Daha sonra blendere alın. Üzerine yarım çay bardağı haşlama suyundan ekleyip blenderden geçirin. Tereyağını bir tencereye alıp kızdırdıktan sonra üzerine unu ekleyin. Unun rengi dönünce sürekli karıştırarak süt ve suyu da ilave edin. Brokolileri, tuz ve karabiberi de üzerine ekleyin. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Haşlanmış brokoli ve pul biber ile süsleyerek servis yapın.
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