Brokoli Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencereye uygun miktarda su koyup üzerine buharlı pişiriciyi yerleştirin ve çiçeklerine ayırdığınız brokoliyi 5 dakika haşlayın. Daha sonra blendere alın. Üzerine yarım çay bardağı haşlama suyundan ekleyip blenderden geçirin. Tereyağını bir tencereye alıp kızdırdıktan sonra üzerine unu ekleyin. Unun rengi dönünce sürekli karıştırarak süt ve suyu da ilave edin. Brokolileri, tuz ve karabiberi de üzerine ekleyin. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Haşlanmış brokoli ve pul biber ile süsleyerek servis yapın.