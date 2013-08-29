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Bulgur Çorbası Tarifi

Sofranızda mutlaka yerini alması gereken bir lezzet. Bulgur çorbası nasıl yapılır? Bulgur çorbası tarifi...
Bulgur Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı bulgur

1 çorba kaşığı un

1 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı tozbiber

Nane, tuz

YAPILIŞI

Bulguru, üzerini geçecek kadar su ile tencereye alın. İyice şişene kadar pişirin. Ayrı bir yerde unla, 3 su bardağı suyu karıştırın. Bulgurun kaynama suyundan birkaç kaşık unlu suya ilave ederek karıştırın. Yavaş yavaş çorbaya ekleyin. Tuzunu ayarlayın. 1-2 dakika sonra tencereyi ocaktan alın. Ayrı bir yerde soğanı incecik kıyın. Tereyağı nda kavurun. Kırmızıbiber ve nane ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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