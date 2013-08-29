Bulgur Çorbası Tarifi

Bulguru, üzerini geçecek kadar su ile tencereye alın. İyice şişene kadar pişirin. Ayrı bir yerde unla, 3 su bardağı suyu karıştırın. Bulgurun kaynama suyundan birkaç kaşık unlu suya ilave ederek karıştırın. Yavaş yavaş çorbaya ekleyin. Tuzunu ayarlayın. 1-2 dakika sonra tencereyi ocaktan alın. Ayrı bir yerde soğanı incecik kıyın. Tereyağı nda kavurun. Kırmızıbiber ve nane ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.