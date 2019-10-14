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Çıtır nohutlu balkabağı çorbası tarifi

Klasik çorba tariflerinden sıkılanlardansanız bu tarif tam size göre. Çıtır nohutlu balkabaklı çorba tarifi
Çıtır nohutlu balkabağı çorbası tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı, Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 büyük dilim balkabağı



1 adet soğan, 2 adet havuç



4 diş sarmısak



3 çorba kaşığı tereyağı



2 çorba kaşığı un



1 litre sebze suyu veya su



1 çay kaşığı toz zencefil



Yarım çay kaşığı toz zerdeçal



1 çay kaşığı köri



1 çay kaşığı toz kırmızıbiber



2 çay kaşığı tuz



1 kutu (200 ml) krema



Nohut cipsleri için:



2 su bardağı haşlanmış nohut



3 çorba kaşığı sıvıyağ



1 çay kaşığı köri



1 çay kaşığı tuz


YAPILIŞI

İrice doğranmış balkabağı, soğan, sarmısak ve havucu pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yumuşayana kadar pişirin ve ezin. Tereyağını derin bir tencerede eritip, unu kokusu gidene dek kavurun. Ezdiğiniz sebzeleri tencereye ekleyip soteleyin. Sebze suyu tuz ve baharatları ekleyip kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Daha sonra ocaktan alıp pürüzsüz bir kıvam alana dek blenderden geçirin. Yeniden tencereye alıp ocağa oturtun. Kremayı da ekledikten sonra bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Nohut cipsleri için haşlanmış nohudu sıvıyağ, köri ve tuzla harmanlayıp yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Çorbanın üzerine ekleyerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel

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