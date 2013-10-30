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Sofra / Çorbalar / Domates Çorbası Tarifi

Domates Çorbası Tarifi

Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Domates çorbası tarifi nasıl hazırlanır?
Domates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet domates

1 su bardağı domates suyu

2 tatlı kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

1 çay bardağı tel şehriye

1 tatlı kaşığı sarmısaklı çeşni

Tuz

karabiber

nane

pulbiber

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını soyup blenderden geçirin. Üzerine domates suyunu ekleyip kenara alın. Tereyağını bir tencerede eritip unu kavurun. Üzerine tel şehriyeyi ilave edin. Şehriyeler kavrulunca domatesli karışımı tencereye katın. Tuz, karabiber, sarmısaklı çeşni ve pulbiber ekleyin. Kısık ateşte 20 dakika pişirin. Limon suyu, nane ve karabiber serperek servis yapın.
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