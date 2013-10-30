Sofra Çorbalar Domates Çorbası Tarifi

Domates Çorbası Tarifi

Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Domates çorbası tarifi nasıl hazırlanır?

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti