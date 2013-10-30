Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet domates
1 su bardağı domates suyu
2 tatlı kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı un
1 çay bardağı tel şehriye
1 tatlı kaşığı sarmısaklı çeşni
Tuz
karabiber
nane
pulbiber
Yarım limonun suyu
YAPILIŞI
Domateslerin kabuklarını soyup blenderden geçirin. Üzerine domates suyunu ekleyip kenara alın. Tereyağını bir tencerede eritip unu kavurun. Üzerine tel şehriyeyi ilave edin. Şehriyeler kavrulunca domatesli karışımı tencereye katın. Tuz, karabiber, sarmısaklı çeşni ve pulbiber ekleyin. Kısık ateşte 20 dakika pişirin. Limon suyu, nane ve karabiber serperek servis yapın.