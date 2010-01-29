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Domatesli Un Çorbası Tarifi

Lezzetli ve doyurucu olan domatesli un çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Domatesli Un Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı tereyağı

4 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı domates salçası

3 adet orta boy domates

6 su bardağı su

1 çay bardağı süt

1 çorba kaşığı krema

Tuz, karabiber



Süslemek için: 2-3 dilim limon

1-2 dal taze nane


YAPILIŞI

Tereyağı, un ve salçayı tencerede 2-3 dakika kavurun. Rendelediğiniz domatesleri üzerine ilave edin. Karıştırıp 3 dakika daha kavurun. Üzerine soğuk suyu ve sütü ilave edip çırpma teli ile karıştırarak koyu bir kıvam alıncaya kadar pişirin. Bir iki taşım kaynatıp kremayı, tuz ve karabiberi ilave edip ocaktan alın. Limon dilimleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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