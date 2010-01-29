Domatesli Un Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı, un ve salçayı tencerede 2-3 dakika kavurun. Rendelediğiniz domatesleri üzerine ilave edin. Karıştırıp 3 dakika daha kavurun. Üzerine soğuk suyu ve sütü ilave edip çırpma teli ile karıştırarak koyu bir kıvam alıncaya kadar pişirin. Bir iki taşım kaynatıp kremayı, tuz ve karabiberi ilave edip ocaktan alın. Limon dilimleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.